Mondiale U20, la finale è Uruguay-Italia: data e orario

L‘Italia U20 nella storia, per la prima volta è in finale di un Mondiale. Gli azzurrini sono stati protagonisti di un’altra impresa nella gara di semifinale contro la Corea del Sud, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Vantaggio iniziale di Casadei, poi il pareggio su calcio di rigore. Nel finale la magia su calcio di punizione di Pafundi.

L’Italia dovrà vedersela in finale contro l’Uruguay, in grado di vincere 1-0 contro l’Israele. L’ultimo atto è in programma domenica 11 giugno alle ore 23:00. Alle 19:30 la finalina per il terzo posto tra Corea del Sud e Isreale.

FINALI MONDIALI UNDER 20

3°-4° POSTO Israele-Corea del Sud / Domenica 11 giugno 19:30

FINALE Uruguay-Italia / Domenica 11 giugno 23:00