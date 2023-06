Salvini punge l’Inter: “non mi risulta ci sia alcuna partita”

CalcioWeb

Manchester City e Inter sono pronte a scendere in campo per la finale di Champions League, l’attesa è altissima. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di un percorso di altissimo livello, quella di Guardiola non ha bisogno di presentazioni.

Continuano ad arrivare reazioni, anche dai tifosi delle altre squadre. Al suo arrivo alla rassegna Forum in Masseria condotta da Bruno Vespa a Manduria, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a una domanda di askanews su dove vedrà stasera la finale di Champions League Inter-Manchester City, ha detto: “la partita? Non mi risulta ci sia alcuna partita”. Salvini è un grande tifoso del Milan.