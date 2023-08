Calciomercato Juventus, scenario clamoroso: scambio fra top e conguaglio

CalcioWeb

Il calciomercato della Juventus fatica a decollare. I bianconeri devono prima piazzare qualche esubero per dare vita a un domino di cessioni-acquisti che poterà alla Continassa i pezzi del puzzle che completeranno la rosa 2023-2024 a disposizione di Massimiliano Allegri. Una rosa che vedrà diversi volti nuovi e, probabilmente, la partenza di qualche big.

Uno fra i maggiori indiziati è Dusan Vlahovic. Il bomber ex Fiorentina non ha mai brillato in bianconero, complice una condizione fisica precaria e la difficoltà nell’adattarsi a un tipo di calcio che forse non si sposa fino in fondo con le sue qualità. Il talento, neanche a dirlo, non gli manca, così come le lusinghe dalle big d’Europa.

La Juventus chiede da 70 milioni in su: una cifra importante che, viste le precarie condizioni fisiche, l’annata deludente e l’assenza dei bianconeri dalle coppe, poche squadre sono disposte a prendere in considerazione.

Vlahovic per Lukaku

Eppure un’apertura c’è stata. Il Chelsea ha mostrato interesse per Vlahovic e sarebbe pronto a mettere sul piatto Romelu Lukaku, calciatore finito al centro di diversi rumor di mercato nelle scorse settimane, dopo il ‘voltafaccia’ all’Inter e qualche abboccamento proprio con i bianconeri.

Ci sarebbero da coprire almeno 30 milioni di differenza fra le valutazioni dei due calciatori, che andrebbero a favore dei bianconeri. Se le parti dovessero trovare l’accordo, si profila uno scambio a dir poco clamoroso ma che farebbe contenti proprio tutti.