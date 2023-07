Caos Serie B, la Reggina risponde alla Covisoc: problemi per il Lecco

CalcioWeb

Una giornata che, comunque andrà a finire, rischia di passare alla storia. Uno stravolgimento dopo l’altro in Serie B. La Reggina e il Lecco sono attualmente escluse dalla prossima edizione del campionato cadetto.

La risposta degli amaranto

La Covisoc ha escluso i calabresi nel pomeriggio. In nottata la Reggina ha pubblicato una nota in risposta a quanto accaduto: “Riceviamo la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria. Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato“.

Situazione Lecco

Sembrava inizialmente salvo il Lecco, ma anche la situazione dei blucelesti, promossi dopo 50 anni in Serie B, rischia di precipitare. Il Lecco, infatti, non avrebbe ottenuto l’ok poichè la comunicazione relativa allo stadio Euganeo di Padova come impianto per le partite casalinghe è arrivata dopo il 20 giugno, data limite indicata dopo aver stimato la mancanza dei requisiti del Rigamonti-Ceppi.