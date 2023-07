‘Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale”, la notizia dall’Argentina

CalcioWeb

Ore di preoccupazione per le condizioni di salute di Wanda Nara, moglie dell’attaccante argentino Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dal programma tv argentino Intruders, la moglie-agente del calciatore ex Inter sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale in Argentina.

Secondo le ultime notizie la showgirl avrebbe accusato forti dolori addominali. L’argentina sarebbe stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso prima di essere dimessa.

“La faccenda di Wanda è seria, indagheremo”, il messaggio suTwitter del giornalista Angel de Brito. Altri hanno invece parlato di un “Icardi piuttosto angosciato per Wanda”. Alicia Barbasola, la moglie di Andres Nara, il padre di Wanda, ha però rassicurato su Instagram: “è stata dimessa, nulla di grave”.