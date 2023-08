Attaccante Roma, Tiago Pinto spiazza tutti: accordo per un potenziale campione

CalcioWeb

La Roma è una delle squadre italiane che si è mossa meglio nell’attuale mercato estivo. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha lavorato alacremente tanto sui profili senza contratto, quanto su quelli per i quali è stato necessario trattare con altre società. Per completare la rosa da consegnare a Josè Mourinho in vista della nuova stagione serve un intervento deciso in attacco.

Vista l’assenza di Abraham per infortunio e le poche garanzie fornite da Belotti, attualmente nell’attacco della Roma resta il solo Dybala come titolare e Solbakken come riserva. Un reparto scarno per giocare tre competizioni. Nelle ultime ore però, sono salite le quotazioni di un nuovo nome che sarebbe a un passo dalla Roma.

C’è l’accordo per Marcos Leonardo

Dopo diversi giorni di trattative serrate con il Santos, la Roma è riuscita a strappare l’accordo per portare Marcos Leonardo a Trigoria. Il giovane attaccante brasiliano dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 10 milioni più bonus. Un colpo in prospettiva per i giallorossi che si assicurano un calciatore che ha ben impressionato nel Mondiale U20 (2 le reti segnate all’Italia) e che con la maglia del Santos ha messo a segno 47 gol in 149 presenze.

Il potenziale è interessante: il classe 2003 ha messo a segno 14 gol in 30 partite nel Brasileirao e 7 gol in 7 gare con la Nazionale U20 Brasiliana. Il Manchester United aveva sondato il terreno, la Lazio aveva provato a fare un’offerta al Santos prima di virare su Castellanos, la Roma ha piazzato l’affondo decisivo.