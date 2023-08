Psg-Inter 1-2, le prime indicazioni dai nuovi arrivati: Frattesi è l’uomo in più

CalcioWeb

Si è conclusa un’altra amichevole di lusso in attesa dell’inizio dei campionati. Allo stadio New National Stadium di Tokyo si sono affrontate Psg-Inter e le indicazioni sono state interessanti. In particolar modo inizia ad intravedersi la ‘mano’ di Luis Enrique, un allenatore in grado di garantire un gioco spumeggiante. Possesso passa, costruzione dal basso e verticalizzazioni, il Psg inizia già a studiare la strategia tattica del tecnico spagnolo. Il club francese dovrà sistemare la fase difensiva.

L’Inter ha disputato la solita partita attenta e il dubbio principale riguarda l’attacco. Thuram è ancora lontanissimo dalla migliore condizione fisica e Lautaro Martinez è stato autore di un brutto errore in occasione del gol del Psg. Positivo l’ingresso di Cuadrado nel secondo tempo.

Il Psg gioca con tante seconde linee e l’attacco è formato da Asensio, Zaire-Emery e Soler. L’Inter risponde con la formazione tipo (con Mkhitaryan al posto di Frattesi) e la coppia formata da Thuram e Lautaro. In avvio i ritmi sono bassi e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa gli ingessi di Cuadrado, Correa, Frattesi, Gosens, Bisseck e Sensi. Brutta palla persa di Lautaro Martinez e Vitinha supera Stankovic con un tiro da lontano.

Frattesi continua a prendere l’Inter per mano ed è protagonista di due grandi assist: prima il passaggio per Esposito, poi quello per Sensi. Finisce 1-2, ma è ancora calcio d’agosto e l’Inter dovrà migliorare molto ma soprattutto chiudere l’arrivo di un altro attaccante.