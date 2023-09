Il testa-coda è dell’Inter: Inzaghi mette la quinta, Empoli ancora a zero

CalcioWeb

E’ andato in scena il lunch match della 5ª giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Inter, il testa-coda ha confermato i valori in campo. Il ritorno di Andreazzoli è servito a compattare la difesa e il passo in avanti è stato evidente. L’Empoli è ancora fermo a zero ma le prospettive sono sicuramente migliori.

L’Inter è l’unica squadra a punteggio pieno e si conferma la favorita alla vittoria finale. Non è stata una partita facile e la prestazione è stata condizionata dai tanti impegni ravvicinati.

I nerazzurri si schierano con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, l’Empoli risponde con Baldanzi alle spalle di Cambiaghi e Shpendi. La prima occasione è per gli ospiti, Ismajli salva su Darmian. Al 35′ l’Inter passa con Thuram ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Al 51′ il vantaggio dell’Inter: gran gol di Dimarco con uno splendido mancino. Thuram sfiora il gol in due occasioni ma è sfortunato. L’Empoli non ha la forza di reagire, finisce 0-1. L’Inter vola a 15 punti, l’Empoli fermo a 0.