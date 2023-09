Disastro giallorosso e Mourinho alle corde, la Roma affonda sotto i colpi del Genoa | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa la 6ª giornata del campionato di Serie A e il motivo di maggiore interesse riguarda la sconfitta della Roma, sempre più in crisi. Nelle prime due partite di oggi lo 0-0 di Monza-Bologna e l’1-1 tra Frosinone e Fiorentina con il botta e risposta firmato da Nico Gonzalez e Soule.

La Roma è una delle delusioni più grandi di questa prima parte di stagione e l’allenatore Mourinho dovrà cambiare passo per evitare spiacevoli sorprese. In 6 partite i giallorossi hanno conquistato appena 5 punti e occupano il 16° posto in classifica in piena zona retrocessione. Il Genoa sale a 7 punti e Gilardino è sempre più una bella sorpresa.

Il Genoa si schiera con Retegui e Gudmundsson, la Roma risponde con Dybala e Pellegrini alle spalle di Lukaku. La sfida si sblocca dopo 5 minuti con l’inserimento di Gudmundsson. La reazione della Roma si registra al 22′ con il pareggio di Cristante. L’attaccante Retegui si conferma sempre più un bomber e nel finale del primo tempo riporta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa il Genoa chiude i conti con Thorsby e Messias per il clamoroso 4-1.

La classifica

Inter 15 Milan 15 Juventus 13 Atalanta 12 Napoli 11 Lecce 11 Fiorentina 11 Frosinone 9 Sassuolo 9 Torino 8 Genoa 7 Lazio 7 Bologna 7 Verona 7 Monza 6 Roma 5 Udinese 3 Salernitana 3 Empoli 3 Cagliari 2