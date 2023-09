Italia, assenza pesante per Spalletti: a rischio anche la sfida contro il Milan

CalcioWeb

Sotto il profilo della fortuna, l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia non è iniziata certamente nel migliore dei modi. Il nuovo CT si è visto fermare dalla Macedonia del Nord, nel finale, dopo aver colpito un palo, in un campo in condizioni terribili, nella gara che ne segnava l’esordio sulla panchina azzurra. E, come se non bastasse, ha già perso due calciatori per infortunio. Anzi tre.

Dopo i forfait di Politano e Mancini, che hanno già lasciato il ritiro della Nazionale, anche Sandro Tonali è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista ex Brescia e Milan ha rimediato un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo nella delicata partita contro l’Ucraina. La presenza di Sandro Tonali è fortemente in dubbio anche nela sfida di Champions League fra Milan e Newcastle, il suo ritorno a San Siro da avversario dei rossoneri, in programma il 19 settembre alle 18:45.