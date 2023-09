Crack e addio, Perisic lascia il Tottenham: vicino il grande ritorno

CalcioWeb

Il prossimo 2 febbraio compirà 35 anni e potrebbe non festeggiarli con la maglia del Tottenham. Ivan Perisic è, infatti, pronto a lasciare Londra nel mercato di gennaio per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Lo scorso 20 settembre, l’esterno croato ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro: la partita del 17 settembre contro lo Sheffield United potrebbe essere stata l’ultima in Premier League e con la maglia degli Spurs.

Un ritorno al passato

Secondo il quotidiano “Sportske Novosti”, l’ex calciatore dell’Inter sarebbe pronto a fare ritorno in Croazia per indossare nuovamente la maglia dell’Hajduk Spalato, la squadra della sua città natale, nella quale è cresciuto prima di trasferirsi al Sochaux a 17 anni e dare il via alla sua carriera.

L’affare fra Hajduk Spalato e Tottenham sarebbe parte dell’operazione che porterebbe Luka Vuskovic, talentuoso giovane difensore classe 2006, in maglia Spurs una volta compiuta la maggiore età.