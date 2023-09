Salernitana, caso Dia: duro striscione dei tifosi fuori dall’Arechi

CalcioWeb

In casa Salernitana tiene banco il caso Dia. Il calciatore, multato a causa dell’atteggiamento mantenuto in seguito al rifiuto da parte del club della proposta di acquisto del Wolverhapton, non è ancora tornato in Italia dopo la sosta per le Nazionali. L’allarme, che sembrava rientrato dopo l’intervento del presidente Iervolino, che aveva optato per una multa ma per il perdono del calciatore e il reintegro in rosa, sembra essere pronto a deflagrare nuovamente.

Dia, convocato dal Senegal ma mai sceso in campo per un presunto infortunio, si trova adesso in Francia, al fianco della moglie e della famiglia, per “problemi familiari-personali”. L’attaccante non è tornato in Italia e non si è ancora sottoposto alle visite mediche per verificare l’entità del presunto infortunio. La Salernitana non potrà schierarlo contro il Torino, nè valutarne la tenuta fisica. E si profila un’altra possibile multa all’orizzonte.

Lo striscione dei tifosi della Salernitana contro Dia

I tifosi della Salernitana, stanchi dell’atteggiamento del calciatore, hanno scelto di prendere una netta posizione sul caso. Fuori dallo stadio Arechi, nella notte, è apparso uno striscione firmato dalla Curva Sud Siberiano, nel quale si legge: “il calcio moderno non ha più miti e bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere“. Messaggio forte e chiaro.