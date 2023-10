“Vuoi venire da noi?”, il contatto ‘via mail’ per convincere Quagliarella a tornare in campo

CalcioWeb

Sono in corso valutazioni sul futuro di Fabio Quagliarella, uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni. E’ attualmente svincolato e nelle ultime ore sono andati in scena contatti per tornare subito in campo. Si tratta di un attaccante classe 1983, in grado di ricoprire principalmente i ruoli di prima e seconda punta. In carriera ha giocato, all’occorrenza, anche nella zona esterna e da trequartista.

E’ dotato dal punto di vista tecnico e si è sempre dimostrato un grande finalizzatore. Il suo punto di forza è anche la capacità di colpire il pallone in acrobazia, di tacco e in rovesciata. Cresciuto nelle giovanili del Torino, le prime esperienze sono state in prestito con Florentia Viola e Chieti. Torna al Torino ed inizia a mettersi in mostra. Passa in prestito all’Ascoli, poi la consacrazione con la maglia della Sampdoria.

Si dimostra un calciatore importantissimo in Serie A e indossa anche le divise di Udinese, Napoli, Juventus e Torino. Torna alla Sampdoria e l’esperienza in blucerchiato si conclude con l’amara retrocessione nel campionato di Serie B. Entra subito in contatto con la nuova società per la conferma in blucerchiato, ma il club ha altri programmi.

Il futuro di Quagliarella

Fabio Quagliarella è seguito da tanti club del campionato di Serie B, pronti a fare follie per assicurarsi le prestazioni di un calciatore così importante. Le voci sul passaggio al Bari non hanno trovato conferma e lo stesso club ha negato i contatti con l’esperto attaccante. Potrebbe così aprirsi una clamorosa soluzione per il ritorno in Serie A, in una sua ex squadra: l’Udinese. Secondo le ultime notizie dall’ambiente bianconero il direttore sportivo Balzaretti avrebbe avuto l’idea di contattare Quagliarella per proporre il ritorno in bianconero, dopo gli ultimi infortuni e i problemi nel reparto avanzato.

Le indiscrezioni parlano addirittura di un contatto via-mail. Adesso è tutto nelle mani del calciatore, chiamato a prendere una decisione a breve. E la tentazione è fortissima…