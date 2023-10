Lazio, brutto passo falso in Champions League: il Feyenoord rifila 3 gol | CLASSIFICA

CalcioWeb

Brutto passo falso della Lazio nel match della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League e la situazione di classifica adesso si complica. Il grande protagonista è stato Santiago Tomas Gimenez, attaccante di altissimo livello e in grado di trascinare la squadra anche in campionato. La prestazione della squadra di Sarri non è stata all’altezza, condizionata anche da errori individuali.

Il Feyenoord si schiera Igor Paixao, Gimenez e Stengs, la Lazio risponde con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. L’avvio di partita dei padroni di casa è importante ed il gol è nell’aria: al 25′ Gimenez porta in vantaggio i padroni di casa ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 31′ gli olandesi passano. Il marcatore? Ovviamente Gimenez. I biancocelesti sono alle corde e alla fine del primo tempo arriva il raddoppio di Zerrouk. Il tecnico Sarri si gioca le carte Guendouzi, Castellanos e Pedro. Passano pochi minuti e il Feyenoord trova il tris ancora con Gimenez. All’83’ Pedro su calcio di rigore fissa il definitivo 3-1. La partita tra Celtic e Atletico Madrid potrebbe spingere la Lazio lontana dal secondo posto.

La classifica

Feyenoord 6 Atletico Madrid 4 Lazio 4 Celtic 0