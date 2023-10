Ibrahimovic-Balotelli: botta e risposta di fuoco

CalcioWeb

Zlatan Ibrahimovic è stato ospite ieri del Festival dello Sport, evento organizzato ogni anno dalla Gazzetta dello Sport. L’ex rossonero, che al termine della scorsa stagione ha annunciato il suo ritiro, ha toccato diversi argomenti nella sua lunga chiacchierata, ma ad infiammare l’atmosfera è stato il commento su Mario Balotelli.

Le parole di Ibrahimovic

“Quando un ragazzino ha la possibilità di sfruttare il suo talento e perde le occasioni è un peccato. Balotelli ne ha avute tante, e le ha perse tutte. Questa è la verità. Leao non è come Mario, quel colpo di tacco sbagliato è una roba geniale. Se segna così, è un genio. E quella cosa ti fa capire perché Leao è lì e Balotelli invece è in tribuna“, ha dichiarato lo svedese.

La replica di Balotelli

Parole, quelle di Ibrahimovic, che sono arrivate velocemente al diretto interessato, che non ha aspettato molto per replicare. Balotelli ha postato nelle sue Storie Instagram una foto della Champions League vinta nel 2010, accompagnata con tre cuori, taggando proprio Ibrahimovic. Ma non è finita qua: “a Manchester avevi paura e io volevo vincere (in campo). L’anno dopo la Champions l’abbiamo vinta lo stesso, però Zlatan ti voglio bene lo stesso“, ha aggiunto poi Balotelli sotto ad un post Instagram della rosea, riferendosi all’uscita dell’Inter agli ottavi di finale nella stagione 2008-09.