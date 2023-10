Infortunio Dybala: l’attaccante in lacrime contro il Cagliari | VIDEO

CalcioWeb

Primo tempo dai due volti per la Roma nella sfida del campionato di Serie A contro il Cagliari. Partenza sprint dei giallorossi che si portano in doppio vantaggio con Aouar e Lukaku. La compagine di Mourinho si conferma una squadra forte e in grado di lottare per le zone alte della classifica.

Al 40′ tegola per la Roma: l’attaccante Paulo Dybala è stato costretto al cambio per infortunio. L’argentino è stato colpito duramente al ginocchio da Prati e ha abbandonato il campo in lacrime. Attesa per gli accertamente delle prossime ore, la Roma è in ansia.

Dybala down and In tears. Looks like it could be another injury 😢 pic.twitter.com/M9xwPpJwWZ — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) October 8, 2023