Milan, primi scricchiolii dopo il Psg: il botta e risposta calciatore-allenatore

La sconfitta in Champions League contro il Psg potrebbe portare conseguenze in casa Milan. La 3ª giornata della fase a gironi ha confermato qualche problema di troppo in casa rossonera e il risultato di 3-0 ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme. I francesi si sono confermati nettamente superiori e gli ospiti non sono stati quasi mai in grado di rendersi pericolosi.

Iniziano a registrarsi i primi scricchiolii per il Milan e non è passato inosservato un botta e risposta tra Davide Calabria e Stefano Pioli. “C’è rammarico per le prime due partite, dove potevamo fare più punti. Oggi hanno dimostrato di essere più forti di noi. Noi non stiamo finalizzando le occasioni, loro hanno un fenomeno che al primo tiro fa gol. Un giocatore come Mbappé fa la differenza. È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa”, sono state le parole del difensore rossonero.

Immediata la risposta del tecnico: “ha sbagliato. Non c’è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ma nel post-partita capita di dire certe cose…”.