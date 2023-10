Napoli, piove sul bagnato: l’esito degli esami di Osimhen

CalcioWeb

Non è di certo un buon periodo in casa Napoli. La squadra di Rudi Garcia è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Fiorentina. La vetta della classifica occupata dal Milan è già distante 7 punti e i tifosi sono sempre più delusi dal rendimento della squadra. Il gruppo continua la preparazione per la trasferta contro l’Hellas Verona (importante anche per il futuro dell’allenatore) e non potrà contare sulle prestazioni di Osimhen, fermo per infortunio.

“Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”, si legge sul sito del Napoli.

Lo stop sarà di alcune settimane e l’attaccante salterà anche la sfida scudetto contro il Milan. Out ovviamente anche contro Verona e Union Berlino.