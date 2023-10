Real Madrid, l’esultanza di Bellingham spopola sul web: le origini del gesto | VIDEO

Jude Bellingham è stato l’acquisto più importante della sessione estiva di calciomercato e l’impatto nella nuova realtà è stato impressionante. Il 20enne inglese è già un punto di riferimento del Real Madrid e la prima parte di stagione è stata da fenomeno assoluto. L’ex Borussia Dortmund è stato decisivo in quasi tutte le partite e si è dimostrato l’uomo in più anche dal punto di vista realizzativo.

E’ un centrocampista offensivo, in grado di giocare nel ruolo di trequartista. E’ dotato di forza fisica, velocità e di una grande tecnica individuale. Si è dimostrato un calciatore determinante anche in fase di assist e di finalizzazione dell’azione. Cresciuto nelle giovanili del Birmingham City, l’impatto con il club inglese è stato subito decisivo.

Nel 2020 passa al Borussia Dortmund e arriva il momento della definitiva consacrazione. Diventa un calciatore determinante ed un vero trascinatore della squadra. Il definitivo salto di qualità si registra al Real Madrid. L’impatto è stato devastante ed è diventato un punto di riferimento in campionato e Champions League.

L’esultanza di Bellingham è diventata virale sui social e nelle ultime settimane è stata ‘copiata’ anche da altri sportivi, su tutti il tennista Carlos Alcaraz. La partita contro l’Union Berlino ha fatto impazzire tutto lo stadio: il calciatore inglese si è voltato verso i tifosi con le mani sui fianchi per godersi la scena. Sugli spalti i supporter hanno imitato il gesto.

Quando Jude Bellingham ha celebrato per la prima volta a braccia aperte? In occasione dell’esperienza con la maglia del Birmingham e nel dettaglio in una partita contro il Charlton. L’esultanza è diventata ormai un cavallo di battaglia del calciatore inglese, ma soprattutto un incubo per i tifosi avversari.

🏃‍♂️ The RUN

🅰️ The PASS

🎯 The FINISH

We were due to play Charlton today, so in its absence, we bring you @BellinghamJude‘s winning goal at the Valley in the reverse fixture. pic.twitter.com/P3FeNaH8ac

— Birmingham City FC (@BCFC) April 18, 2020