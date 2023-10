Torino, dramma Schuurs: l’esito degli esami è terribile

CalcioWeb

Non arrivano buone notizie per Perr Schuurs, calciatore del Torino reduce da un infortunio nel match del campionato di Serie A. E’ una condizione delicatissima in casa granata dopo il ko contro l’Inter, la situazione di classifica è preoccupante e in più la squadra dovrà fare a meno del calciatore più importante in difesa.

Il difensore è stato costretto al cambio al 51′ sul risultato di 0-0 e il crollo della squadra nel secondo tempo non è un caso. Il calciatore è stato portato fuori in barella, in lacrime.

“Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Tutto il Torino Football Club stringe Perr con un affettuoso abbraccio, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo”, si legge nel comunicato ufficiale del club granata. La diagnosi è terribile e costringerà il calciatore a saltare le rimanenti gare della stagione 2023/24. La stagione è già finita.