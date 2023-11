Milan, così non va: da 0-2 a 2-2 contro il Lecce e rischio beffa nel finale | CLASSIFICA

CalcioWeb

Partita dai due volti per il Milan nella 12ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a confermare la vittoria in Champions League contro il Psg e la situazione in campionato è delicata. I rossoneri non sono stati in grado di gestire i due gol di vantaggio, la sfida si è conclusa sul 2-2.

Il Lecce si affida al tridente pericoloso formato da Banda, Krstovic e Strefezza, il Milan risponde con Chukwueze, Leao, Pobega e Giroud. La partita dei rossoneri si apre subito con una tegola: l’attaccante Leao è costretto a fermarsi per un problema muscolare, al suo posto entra Okafor. Il portiere Falcone salva su Pobega, poi i rossoneri passano: bella azione di Okafor e Theo Hernandez, a sbloccare il risultato è il solito Giroud.

Passano 7 minuti e la squadra di Stefano Pioli trova il raddoppio con il primo gol in Serie A di Reijnders. Sempre il centrocampista sfiora il tris, il tiro si stampa sul palo. Il portiere Maignan si supera su Banda. La partita per i rossoneri sembra in ghiaccio, poi nel secondo tempo la grande reazione dei padroni di casa. Il Lecce accorcia le distanze con Sansone, al 70′ il clamoroso pareggio di Banda. Nel finale espulso Giroud. Al 94′ il clamoroso 3-2 di Piccoli, poi annullato per un fallo del calciatore del Lecce.

Classifica Serie A

Inter 28 Juventus 26 Milan 23 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Roma 17 Fiorentina 17 Monza 16 Lazio 16 Frosinone 15 Torino 15 Genoa 14 Lecce 14 Sassuolo 12 Udinese 10 Cagliari 9 Verona 8 Empoli 7 Salernitana 5