Lione, Fabio Grosso sotto la curva: le parole da brividi ai tifosi | VIDEO

La giornata di Ligue 1 ha regalato la sfida tra Lione e Metz, valida per le zone basse della classifica. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 e i padroni di casa hanno fallito una grande occasione. Vantaggio degli ospiti firmato da Jallow, all’84’ è Skelly Alvero a siglare il gol del definitivo pareggio.

E’ stata una partita particolare per l’allenatore Fabio Grosso, reduce dall’agguato dei tifosi del Marsiglia prima della partita del campionato francese. Il tecnico italiano è stato colpito al volto e ha riportato una brutta ferita.

Al termine della partita è andato in scena un colloquio con i tifosi. “Il problema è che non c’è nessuno del club che sia lì a sostenerti tutta la settimana o anche ad esserci subito, perché non sta a te essere qui oggi davanti a noi. Se avete qualcosa da dirci, fatelo e se non volete dirci nulla, perché non dipende da voi, non vi biasimiamo”, le parole di uno dei capi ultras secondo quanto riporta l’Equipe.

“Siete speciali. Daremo tutto per voi perché lo meritate. Grazie di tutto. Abbiamo fatto tutto il possibile per ottenere questa vittoria oggi. Non ci arrendiamo, dobbiamo arrivarci, non possiamo immaginare altre cose. Vi prometto che continueremo a dare tutto”, la risposta di Fabio Grosso.

