Real Madrid, l’infortunio di Vinicius è più grave del previsto: out contro il Napoli

CalcioWeb

E’ una situazione delicatissima in casa Real Madrid a causa dei tanti infortuni. La squadra di Ancelotti è in corsa per risultati importanti tra campionato e Champions League ma dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza. E’ più grave del previsto l’infortunio riportato giovedì notte da Vinicius Junior con la maglia del Brasile nella sfida delle qualificazioni mondiali del Sudamerica contro la Colombia.

Il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato uno strappo al bicipite femorale con coinvolgimento del tendine distale della gamba sinistra. Lo stop si preannuncia lungo: secondo l’edizione online di ‘Marca’ il brasiliano dovrebbe rimanere fuori per due mesi e mezzo e tornare in campo a febbraio. Non potrà prendere parte alla partita di Champions League contro il Napoli.