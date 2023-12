L’Arabia Saudita tenta Messi: la proposta per averlo con Cristiano Ronaldo

CalcioWeb

Nello scorso mercato estivo l’Arabia Saudita ha fatto incetta di campioni. Uno però, ha scelto di andare, geograficamente e non solo, dalla parte opposta. Mentre i top player di tutto il mondo venivano attratti dalle offerte milionarie della Saudi Pro League, Messi lasciava Parigi per trasferirsi con tutta la famiglia all’Inter Miami, negli USA. Eppure, gli arabi un pensierino alla ‘Pulce’ lo hanno fatto e c’è da giurare che ci stiano ancora pensando.

La proposta

Il Director of Football del campionato saudita, Michael Emenalo, ha dichiarato a Sky Sports UK di voler provare a portare Messi in Arabia Saudita e riformare il dualismo con Cristiano Ronaldo: “se due dei migliori giocatori degli ultimi decenni si incontrassero di nuovo ci sarebbe un’incredibile quantità di entusiasmo. Sarebbe divertente per i tifosi, non vediamo l’ora di provarci. Se Messi avrà voglia di provare un nuovo campionato, noi certamente avremmo un club pronto ad accoglierlo e a fargli esprimere tutte le sue capacità. Se vuole venire qui, la possibilità c’è, lavoreremmo duro per trovargli un club“.