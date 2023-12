Atalanta-Milan, la decisione di Pioli sull’attaccante Leao

CalcioWeb

Si avvicina Atalanta-Milan, sfida valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre con obiettivi importanti, ma reduci da prestazioni altalenanti. Pessime notizie per l’allenatore Stefano Pioli che non potrà contare sulle prestazioni di Rafael Leao, uno dei calciatori più importanti del campionato.

Secondo le ultime notizie il portoghese non è stato nemmeno convocato per la gara contro la squadra di Gasperini. Il calciatore si è allenato solo parzialmente con la squadra e il tecnico ha preferito non rischiare per evitare ricadute. Leao potrebbe rientrare per la prossima gara di Champions League contro il Newcastle.