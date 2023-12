Bologna-Roma, la decisione forte di Mourinho: Renato Sanches fuori dopo appena 17 minuti!

CalcioWeb

Bologna e Roma sono in campo per la sfida Champions League della 16ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre in corsa per obiettivi importanti e la gara ha regalato tante emozioni. La squadra di Thiago Motta è in doppio vantaggio con le reti realizzate da Moro e l’autogol di Kristensen.

Nel secondo tempo si è verificato un episodio clamoroso. Al 46′ il tecnico José Mourinho manda in campo Renato Sanches al posto di Spinazzola. La partita del portoghese dura appena 17 minuti: l’ex Bayern Monaco è stato infatti sostituito al 63′ e al suo posto è entrato Bove. Il calciatore si è accomodato in panchina senza nemmeno guardare il suo allenatore.