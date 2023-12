Così Calhanoglu è diventato il miglior centrocampista in Serie A (e forse non solo)

CalcioWeb

L’Inter vola in Serie A e continua a confermarsi la principale candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce e si prepara per l’insidiosa trasferta contro il Genoa. La prima parte di stagione ha confermato la forza della squadra ed il cambio di mentalità imposto da Simone Inzaghi.

Uno dei calciatori che ha superato ogni più rosea aspettativa ed è diventato il miglior centrocampista in Serie A è Hakan Calhanoglu. Dopo alcune iniziali perplessità, il calciatore turco si è affermato come una figura di primissimo livello capace di fare la differenza in ogni partita.

Dopo l’esperienza con la maglia del Milan, Çalhanoglu ha subito confermato le grandissime qualità per la sua abilità nei calci piazzati e la sua creatività in campo. I dubbi sul suo adattamento al calcio italiano, notoriamente più tattico e difensivo rispetto ad altri campionati, sono stati subito messi da parte. Il centrocampista turco non ha deluso le aspettative e adesso è un calciatore insostituibile nelle gerarchie nerazzurre.

Una delle qualità distintive di Calhanoglu è la sua abilità sui calci piazzati. Da punizioni a calci d’angolo, il turco ha dimostrato una precisione impressionante. I suoi calci piazzati si sono trasformati in una vera e propria arma in più.

Ma Calhanoglu non è solo un specialista dei calci piazzati. È anche un calciatore che fa la differenza in fase di impostazione e di gestione della squadra. La sua visione di gioco e la sua capacità di distribuire palloni precisi sono diventate un punto determinante per il gioco dell’Inter. Il turco riesce a rompere le linee difensive avversarie con passaggi intelligenti e a mantenere un controllo costante del ritmo di gioco.

Gran parte del merito va anche all’allenatore Simone Inzaghi, che è stato in grado di individuare il giusto ruolo per Çalhanoglu all’interno della squadra. Inzaghi ha compreso le capacità uniche del centrocampista turco e ha plasmato la sua tattica per sfruttare al meglio le sue abilità.

Çalhanoglu è indubbiamente diventato il miglior centrocampista in Serie A e uno dei migliori in Europa. Il rinnovo fino al 2027 è stato un importante riconoscimento e la valutazione è schizzata alle stelle, oltre i 50 milioni di euro.