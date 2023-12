Inter, è fuga scudetto: vince contro la Lazio e allunga sulla Juventus | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter è sempre più la candidata alla vittoria dello scudetto. Si è concluso il big match della 16ª giornata del campionato di Serie A e all’Olimpico si è registrato un altro stop della Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri si sono confermati una squadra devastante e l’allungo in classifica rischia di diventare già decisivo. La stagione dei biancocelesti è sempre più negativa e rischia di concludersi senza sussulti.

I padroni di casa si schierano con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, i nerazzurri rispondono con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Forfait per infortunio di Sanchez. I nerazzurri passano in vantaggio proprio con il ‘Toro’, bravo ad approfittare di un grave errore della difesa di casa. La dedica dell’argentino è per le vittime di Bahia Blanca.

L’occasione più importante per la Lazio si registra all’inizio del secondo tempo, Rovella sfiora il pareggio. L’accoppiata Lautaro-Thuram è devastante e l’ex Borussia M’gladbach chiude i conti al 66′. Nel finale espulso Lazzari. Finisce 0-2.

La classifica

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Napoli 27

Fiorentina 27

Roma 25

Atalanta 23

Torino 23

Monza 21

Lazio 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8