Lazio, Vecino escluso dai convocati: la versione del centrocampista

Il centrocampista Vecino non è stato convocato dalla Lazio per il match di Coppa Italia contro il Genoa per motivi disciplinari. Nelle ultime ore sono circolate tante voci, adesso il calciatore ha deciso di mettere le cose in chiaro attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram.

“Buongiorno a tutti! Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi è toccato leggere in queste ore sul mio contro. Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadre per l’importante partita i questa sera, ma accetto la decisione presa”.

“È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Caglieri o gli allenamenti. Sono sempre stato un persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e voglio tornare al più presto a fare quello che amo di più. Forza Lazio”.