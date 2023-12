Finale folle in Lecce-Bologna: il portiere Falcone guadagna il rigore, 1-1 a tempo scaduto

CalcioWeb

Il lunch match della 14ª Giornata di Serie A regala grandi emozioni e un finale clamoroso. Con il Bologna avanti al 68′ grazie a un gran gol di Lykogiannis, il Lecce ha provato a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi minuti di partita. Il forcing dei salentini ha prodotto il risultato sperato, proprio all’ultima azione, con l’1-1 arrivato al 100′ dopo un episodio incredibile.

Nell’ultimo assalto all’area avversaria, il portiere Wladimiro Falcone, con licenza offensiva, è stato steso nell’area di rigore del Bologna. Il Var non ha dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Piccoli, è l’ultima chance della gara: palla dentro, è 1-1. Triplice fischio: il Via del Mare esplode per un pareggio a dir poco clamoroso.