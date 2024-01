Calciomercato Inter, colpo a 0 dal Napoli? Pronto un centrocampo da sogno

CalcioWeb

Il mercato di gennaio è appena iniziato e l’Inter è pronta a piazzare già il secondo colpo. Dopo la stretta finale per Buchanan in arrivo dal Bruges, i nerazzurri hanno messo nel mirino un altro acquisto interessante che, seppur da finalizzare nel mese di gennaio, dovrebbe rinforzare la rosa di Simone Inzaghi a partire dalla prossima estate. Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

Inter, Zielinski nel mirino: cifre e dettagli dell’operazione

L’Inter si è dimostrata molto attenta ai parametri zero nelle ultime stagioni, piombando con decisione su profili interessanti del calibro di Calhanoglu e Thuram, per citarne due che oggi risultano imprescindibili. Anche Zielinski potrebbe arrivare a costo zero: il polacco è, infatti, entrato negli ultimi 6 medi di contratto e può accordarsi con qualsiasi squadra senza esborso di cartellino per giugno.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, si parla di un triennale da 4.5 milioni a stagione, l’Inter rinforzerebbe il proprio centrocampo con una mezz’ala fra le più forti del campionato italiano. Possibile un avvicendamento con Mkhitarayan che ricorda per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo, ma del quale è 5 anni più giovane. Con un centrocampo che già conta le presenze di Barella, Frattesi, Calhanoglu, Asllani, Klaassen, Sensi e lo stesso Mkhitaryan, l’arrivo di Zielinski non farebbe altro che confermare la qualità dell’Inter rinforzando quella che già oggi è la mediana più forte d’Italia.