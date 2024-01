CalcioWeb

E’ il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis la squadra più attiva del campionato di Serie A. La squadra azzurra è vicina al quinto innesto del mercato di gennaio dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traore, Ngonge e Leander Dendoncker,

Il calciatore ex Aston Villa farà le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere Napoli per firmare il nuovo contratto e unirsi alla squadra di Walter Mazzarri. L’operazione è stata definita in prestito con opzione di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, in arrivo anche Perez

Il Napoli non si ferma ed è in contatto per definire il quinto innesto: è in corso la trattativa con l’Udinese per prendere il centrale Nehuen Perez, 23enne argentino. La richiesta è di 20 milioni di euro. Si tratta di un calciatore argentino classe 2000 molto forte fisicamente, aggressivo, abile in marcatura e nel gioco aereo. E’ un centrale con capacità di giocare sia nella difesa a 3 che in quella a 4. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Argentinos Juniors, poi i prestiti con le maglie di Famalicão e Granada, infine il passaggio all’Udinese.