Infortunio Berardi, tegola Sassuolo: dovrà operarsi. Entità e tempi di recupero

CalcioWeb

Appena prima dell’inizio del weekend di Serie A i tifosi del Sassuolo hanno ricevuto una pessima notizia. Domenico Berardi si è infortunato nel corso dell’allenamento di ieri e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Un duro colpo per il prosieguo della stagione dei neroverdi.

Infortunio Berardi: il comunicato del Sassuolo

“Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna“.

Infortunio Berardi: i tempi di recupero

Dal punto di vista della riabilitazione, nel caso in cui, come Berardi, si scelga di procedere chirurgicamente, il trattamento è semplice e prevede il recupero della normale articolarità e del tono-trofismo muscolare. I tempi di recupero si assestano in almeno 1 mese per tornare alle proprie attività quotidiane senza dolore. Probabilmente il calciatore tornerà in campo a marzo.