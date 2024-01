Paura in Qatar: malore in campo per Andy Delort, collassa in preda a convulsioni | VIDEO

L’attaccante francese Andy Delort, giocatore del Qatar Umm-Salal, è crollato in campo oggi durante la partita della Qatar Star Cup, contro l’Al Arabi. Il calciatore è collassato al 16′ della finale della competizione, 10 minuti dopo aver segnato il gol del vantaggio. Delort, dopo aver girato su se stesso è caduto a terra e ha avuto anche convulsioni, lasciando sconvolti tutti i giocatori in campo.

Il calciatore francese è stato immediatamente soccorso in campo.

La partita si è giocata tutta, con l’Umm-Salal che si è aggiudicata la vittoria ai calci di rigore e secondo la stampa francese Delort è stato visto nella panchina della sua squadra.

Andy Delort ha segnato cinque gol e quattro assist in 12 partite con l’Umm-Salal, dove è arrivato qualche mese fa dai francesi del Nantes. L’attaccante ha trascorso quasi tutta la sua carriera nel calcio francese. Ha giocato 14 partite con i messicani Tigres UANL durante la stagione 2016-2017 e 11 partite con gli inglesi Wigan Athleic nella stagione 2014-2015.

Scary scene in Qatar, as Umm Salal’s 🇩🇿Andy Delort collapsed to the ground 10 minutes after he scored a goal 😨💔

We hope and pray that he’ll be OKpic.twitter.com/jXD1hBFSRK

— BabaGol (@BabaGol_) January 6, 2024