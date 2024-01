L’Inter mostra i muscoli: manita al Monza, prova di forza e vetta blindata | CLASSIFICA

CalcioWeb

Saturday night di Serie A a forti tinte nerazzurre. Archiviato il titolo di Campioni d’Inverno, i nerazzurri sanno che saranno i punti da qui a fine stagione a contare verso il titolo ‘primaverile’ che ha sicuramente un peso differente. E nella prima gara del girone di ritorno l’Inter decide di mostrare subito i muscoli.

Netto 1-5 rifilato al Monza, in trasferta sul campo in cui la Juventus ha vinto 1-2 all’ultimo pallone della partita ribaltando il pareggio subito nell’azione precedente. La superiorità dell’Inter non è mai stata in discussione. In 14 minuti già due reti: apre le danze Calhanoglu su calcio di rigore per tocco di mano di Gagliardini, raddoppia Lautaro su assist di Di Marco.

Il Monza protesta per un gol annullato a Pessina per fuorigioco più che millimetrico. Al 60′ Thuram di tacco libera Calhanoglu per la doppietta personale. Pessina accorcia le distanze su rigore, ma è letteralmente l’ultimo sussulto del Monza. Il finale è, infatti, ancora nerazzurro con il rigore di Lautaro e il definitivo 1-5 firmato da Thuram.

Classifica Serie A

Inter 51 Juventus 46 Milan 39 Fiorentina 33 Bologna 32 Napoli 31 Atalanta 30 Lazio 30 Roma 29 Torino 28 Monza 25 Genoa 22 Lecce 21 Sassuolo 19 Frosinone 19 Udinese 17 Verona 17 Cagliari 15 Empoli 13 Salernitana 12