Roma-Atalanta, match di wrestling: i colpi proibiti, uno nelle parti basse | VIDEO

Gol, episodi da moviola e… colpi proibiti. La partita del campionato di Serie A tra Roma e Atalanta ha fornito tanti motivi di grande interesse e soprattutto di discussione per alcuni episodi. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Koopmeiners e Dybala su calcio di rigore.

Le squadre di Mourinho e Gasperini sono in corsa per la qualificazione in Europa e la prima parte di stagione è stata un po’ deludente, soprattutto quella dei giallorossi. La gara ha fatto discutere anche per altri episodi: dal battibecco tra Dybala e Koopmeiners alle proteste degli ospiti per il gol annullato all’attaccante Scamacca.

Il posticipo dell’Olimpico si è trasformato in un match di… wrestling e due episodi sono diventati virali sui social con il difensore Mancini sempre protagonista. Nel primo caso il difensore della Roma è stato vittima di un gesto (probabilmente involontario di Scamacca): durante un contrasto l’attaccante dell’Atalanta ha colpito nelle parti basse l’avversario. Il secondo episodio ha scatenato le accuse nei confronti del difensore della Roma: il giallorosso afferra per il collo De Ketelaere in una mossa che ha ricordato tanto un incontro sul ring.

Palla piena di Scamacca qui pic.twitter.com/WUaeCJrs3e — Sauro Muma (@maurosauro_) January 7, 2024

Gianluca Mancini 💥 Charles De Ketelaere pic.twitter.com/7IpxDP6uVQ — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) January 7, 2024