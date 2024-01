Tiago Djaló si presenta così: “Inter? Ho fatto bene a firmare con la Juve”

CalcioWeb

Nuovo arrivo in casa Juventus: si tratta di Tiago Djaló, calciatore portoghese classe 2000. L’ex Lilla si candida ad un ruolo da grande protagonista con la maglia bianconera. “L’interesse dell’Inter? Ho sentito che la Juventus era la squadra che voleva darmi questa grande opportunità, io sono felice di essere qui in un grande club e con grande storia. Penso di aver fatto bene a firmare con la Juventus”, sono le parole del difensore in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Tiago Djaló

“Alla Juve ci sono e ci sono stati molti difensori di qualità e io mi ispiro a Lilian Thuram. Non ho parlato con Ronaldo, ma quando ho sentito che la Juve mi voleva per me è stato importante. Quando ho parlato con loro ho capito che avevano una strategia, mi sono sentito bene e ho firmato”, continua il calciatore della Juventus.

“Io sono qui perché voglio giocare, darò tutto per la squadra. Sono molto tranquillo, so di avere le qualità per poter giocare qui. La Serie A è un campionato più tattico, ma io sono qui per imparare e non sarà un problema”.

Djaló ritrova a Torino il suo ex compagno di squadra al Lille Tim Weah. “L’ho sentito, mi ha detto che la Juve è una squadra di qualità ma sono venuto perché penso ci sia una buona strategia per me. Tim è stato importante, ma non ha cambiato niente nella mia decisione”.

Sullo corsa scudetto: “dobbiamo fare un buon lavoro, vogliamo vincere il campionato e dobbiamo fare di tutto perché è difficile e dobbiamo giocare bene tutte le partite. Penso che abbiamo le qualità per vincere lo Scudetto”, conclude Djalò.