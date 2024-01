Pelle d’Okafor al Bluenergy Stadium: il Milan ribalta l’Udinese | CLASSIFICA

CalcioWeb

Vittoria in rimonta del Milan nell’anticipo serale della 21ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese. La gara ha regalato grandissimi ribaltoni e la squadra di Stefano Pioli si è confermata in buona forma. Quarta vittoria consecutiva per i rossoneri e la classifica è sempre più interessante. Beffata l’Udinese, in grado di raggiungere una salvezza tranquilla.

L’Udinese si affida alla coppia formata da Lucca e Pereyra, gli ospiti rispondono con Pulisic, Leao e Giroud. Le prime occasioni della partita sono per Giroud, poi gli ospiti passano al 32′: cross di Theo, velo di Giroud e colpo vincente di Loftus-Cheek. Al 34′ episodio clamoroso: Maignan abbandona la porta e la partita viene sospesa. Il motivo? Gli ululati dei tifosi bianconeri al portiere rossonero.

Al 43′ è Samardzic a siglare il pareggio con un giocata da grandissimo calciatore. Nel secondo tempo ci prova ancora Giroud, al 63′ il clamoroso vantaggio dei padroni di casa. Errore del Milan e Thuavin beffa Maignan con un tiro forte sotto la traversa. All’82’ il Milan trova il pareggio con un colpo di testa di Jovic dopo la traversa colpita da Giroud. Finita? Macché. In pieno recupero è Okafor in mischia a siglare il gol del definitivo 2-3.

La classifica

Inter 51

Juventus 49

Milan 45

Fiorentina 34

Atalanta 33

Lazio 33

Bologna 32

Roma 32

Napoli 31

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12