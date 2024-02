Battibecco in diretta tra Gabbia e Costacurta dopo Monza-Milan | VIDEO

CalcioWeb

Brutto passo falso del Milan nella 25ª giornata del campionato di Serie A contro il Monza. La sfida si è conclusa sul risultato di 4-2 e le speranze di scudetto sono sempre più ridotte al lumicino. La squadra di Stefano Pioli ha pagato il turnover e gli errori dei singoli di Thiaw e l’espulsione di Jovic.

Nel post-partita è andato in scena un battibecco tra l’opinionista Alessandro Costacurta e il difensore Matteo Gabbia. Tutto è nato dal commento sugli errori difensivi di Thiaw, considerati ‘gravi’. “Non sei corretto a dire che ha sbagliato un singolo”, sbotta il difensore rossonero. Poi la replica di Costacurta: “non sarai corretto tu perché sei il compagno di squadra. Non devi dire che io non sono corretto, io sono un analista e non devo difendere i compagni come te”.