Fulvio Collovati chiude la corsa scudetto: “la Juve non è ancora pronta”

CalcioWeb

Continuano ad arrivare le reazioni dopo il trionfo dell’Inter nello scontro scudetto contro la Juventus con il risultato di 1-0 (autogol di Gatti). La squadra di Inzaghi si porta a +4 sui bianconeri e con una partita ancora da recuperare.

“Nella mia lunga carriera ho visto perdere campionati con 9 punti di vantaggio per cui non mi azzardo a dire che lo scudetto lo hanno già vinto i nerazzurri ma di sicuro lo possono perdere solo loro”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos dell’ex difensore nerazzurri Fulvio Collovati.

“Al di là del vantaggio in termini di punti è la sicurezza, la solidità difensiva, la qualità con cui gioca l’Inter che mi fa pensare che questo scudetto non se lo lasceranno scappare. Ha sicuramente qualcosa in più delle sue due dirette concorrenti. La Juve, lo abbiamo visto anche ieri è una buona squadra ma ancora in costruzione, non mi sembra pronta. Il Milan è vero che ha vinto 5 delle ultime 6 partite ma ora che riprendono le Coppe Europee dubito che potrà reggere questo ritmo”, continua.

Collovati vede l’Inte in corsa anche per vincere la Champions League. “Se l’anno scorso sono arrivati in finale, possono tornarci anche quest’anno. Sappiamo però in Champions basta un episodio negativo e sei fuori, la sfida agli ottavi con l’Atletico Madrid si prospetta particolarmente impegnativa ma ai nerazzurri non manca nulla per poter arrivare a Monaco”.