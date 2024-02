Milan-Atalanta, lite furibonda tra Ordine e Cesari: è caos per il rigore | VIDEO

CalcioWeb

Tensione altissima negli studi di Pressing, programma di Italia 1 sul calcio. E’ andata in scena una lite furibonda tra Franco Ordine e Graziano Cesari con riferimento al calcio di rigore concesso alla squadra di Gasperini. La partita della 26ª giornata del campionato di Serie A tra Milan e Atalanta si è conclusa sul risultato di 1-1 con il botta e risposta tra Leao e Koopmeiners su calcio di rigore.

In studio si è alzata la temperatura sull’analisi del contatto in area di rigore tra Giroud e Holm, sanzionato con il calcio di rigore trasformato dagli ospiti. “Io non ho mai visto fare errori così clamorosi a Orsato come stasera. Il giallo a Leao è inventato. E poi quel rigore lì, se non viene chiamato dal Var, non lo dà nemmeno sotto tortura”.

Graziano Cesari sbotta: “non dite così, avete la memoria corta. Guardate il derby di Roma, vi faccio vedere le immagini del rigore dato alla Lazio, il calcetto non fischiato sul terreno di gioco. Questa è dietrologia, non mi piace”. Ordine non ci sta: “devi chiedermi scusa, devi chiedermi scusa, devi chiedermi scusa”.

Lite furibonda a #Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine per il contatto Giroud-Holm in #MilanAtalanta pic.twitter.com/Pz0UhQZkOe — ~ (@PadreMoratti) February 25, 2024