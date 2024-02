Monza-Milan in ricordo di Berlusconi: led e fuochi d’artificio

CalcioWeb

Monza e Milan sono in campo per l’ultimo match della 25ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi: i rossoneri sono in grado di rientrare in lotta per lo scudetto, la squadra di Palladino è chiamata a blindare la salvezza.

Emozione prima del fischio d’inizio per il ricordo di Silvio Berlusconi, ex presidente di Milan e Monza. “Grazie Silvio, Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore”, si legge sui led. Prima i fuochi d’artificio da parte dei tifosi di casa.

“Oggi non penso al risultato ma al presidente Berlusconi”, sono le parole del grande amico Adriano Galliani.