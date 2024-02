CalcioWeb

Il giorno dopo della vittoria arrivata per 3-2 contro il Frosinone, nella quale Dusan Vlahovic ha tolto le castagne dal fuoco con 2 gol e un assist, per la Juventus arrivano brutte notizie dall’infermeria. In vista della partita di domenica sera contro il Napoli, sfida che per la classifica difficilmente avrà lo stesso peso che avrà sicuramente dal punto di vista della rivalità, i bianconeri rischiano di avere due assenze pesanti.

Rabiot e McKennie: la situazione dall’infermeria

Usciti malconci dalla sfida contro il Frosinone, Rabiot e McKennie si sono sottoposti oggi agli esami medici per i rispettivi infortuni. Pe Rabiot è stata evidenziata una lussazione del dito del piede, per McKennie una lussazione alla spalla. Entrambi saranno assenti per la sfida contro il Napoli e verranno rivalutati nei prossimi giorni per definire con maggior precisione i tempi di recupero.