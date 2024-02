Paura per Budimir: l’ex Samp e Crotone sviene durante la partita | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di paura per Ante Budimir, calciatore croato con un passato in Italia con le maglie di Crotone e Sampdoria, nel corso della partita di Liga spagnola tra Las Palmas e Osasuna (1-1 il risultato finale con i gol realizzati da Unai Garcia e Kirian Rodriguez).

Nel corso del match, il calciatore è stato colpito violentemente in un contrasto di gioco con un avversario ed è stato immediatamente sostituito dopo aver perso molto sangue. L’attaccante si è accomodato in panchina e poi, mentre si dirigeva negli spogliatoi, ha perso conoscenza ed è stato subito trasferito in ospedale per accertamenti.

Ante Budimir w jednym ze starć w trakcie spotkania z Las Palmas doznał groźnie wyglądającej kontuzji. Po końcowym gwizdku zasłabł w szatni i trafił do szpitala. Napastnik ma złamaną prawą zatokę szczękową, ale sędziowie nawet nie przerwali gry. La Liga 🤡#LaZabawa pic.twitter.com/mtNw4WXL5G — Rafał Dubiel (@RafaDubiel5) February 26, 2024