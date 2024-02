La Serie A sogna Zidane: “allenare in Italia?”, la risposta spiazza tutti

CalcioWeb

Nel giorno del documentario biografico sulla carriera di Marcello Lippi, “Adesso vinco io”, diversi campioni che hanno incrociato la carriera dell’ex allenatore sono arrivati a Roma per partecipare all’evento. Fra di essi anche Zinedine Zidane che a Sky Sport ha dichiarato: “è stato mio allenatore, soprattutto mi ha fatto venire alla Juve. È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui. Quindi per me è stato non solo il mio allenatore, ma quello che mi ha fatto diventare chi sono“.

Zidane su una panchina di Serie A?

Dopo questo splendido attestato di stima, Zidane è tornato a parlare del suo futuro. Non lo vediamo in panchina da un po’, l’ultimo ricordo è quello dei trionfi con il Real Madrid. C’è chi dice sia pronto a sedere sulla panchina della Francia come CT dopo gli Europei. Lui non chiude la porta a un ritorno in Serie A, questa volta da allenatore: “futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo, però sicuro che un’altra volta in panchina mi piacerebbe“.