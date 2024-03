CalcioWeb

Matias Soulé sarà uno dei pezzi pregiati delle prossime sessioni di calciomercato. L’argentino, attualmente in prestito al Frosinone, è di proprietà della Juventus e in casa bianconera sono in corso valutazioni sul futuro.

“Non ho ancora offerte. Non so ancora cosa farò, è troppo presto. Ho avuto offerte dall’Arabia Saudita a gennaio, ma ora non ho nulla di concreto. Mi piacerebbe avere una possibilità alla Juventus. Se mi date la possibilità di scegliere il campionato, scelgo l’Inghilterra, è uno dei migliori del mondo. Sarebbe un sogno essere lì”, dichiara l’attaccante.

“C’è sempre la voglia di poter giocare in Argentina, è un altro calcio ma mi piacerebbe tornare a un’età che sia buona e possa giocare. Sono un tifoso dell’Independiente, mi piacerebbe giocare lì. È molto bello e il modo in cui vivi con i tifosi, non si vive così da nessuna parte”, conclude l’attaccante.