Problemi fuori dal campo per Wesley, 20enne laterale del Flamengo. L’esterno destro classe 2003 è stato denunciato per aggressione e minacce nei confronti di un imprenditore in un locale di Barra da Tijuca, Kaio Mana.

L’uomo ha dichiarato di essere stato preso a pugni e minacciato di morte da Wesley, che lo accusava di avergli scattato una foto senza la sua autorizzazione.

Il racconto dell’uomo

“Mi ha detto che l’avrei pagata cara se ne avessi parlato ai media, mi ha minacciato di morte. Mi fa ancora male la bocca, non sapevo se sporgere denuncia ma alla fine i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi alla polizia per proteggere la mia immagine e la mia vita”, il racconto dell’uomo a Globoesporte. Wesley sarà chiamato a testimoniare.