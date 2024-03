De Rossi-Roma, quando l’attaccamento alla maglia supera i limiti tecnici e dirigenziali

CalcioWeb

La Roma non è sicuramente una delle squadre più forti del campionato di Serie A e la dirigenza non è stata di certo impeccabile. Sull’allenatore José Mourinho ci siamo già ampiamente sbilanciati in particolar modo sull’atteggiamento del portoghese negli ultimi mesi e sulla rottura con una parte dello spogliatoio, oltre alla mancanza di gioco.

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla squadra di cambiare passo e la Roma è stata protagonista di una serie di risultati utili tra campionato ed Europa League. L’ex centrocampista non è ancora un allenatore top, ma è stato in grado di riportare tranquillità nell’ambiente e soprattutto esaltare le qualità dei calciatori.

Un’altra vittoria in campionato

La 27ª giornata del campionato di Serie A ha regalato un’altra importante vittoria alla Roma sul fronte Champions League. La gara sull’insidioso campo del Monza si è conclusa sul risultato di 1-4 con i gol realizzati da Pellegrini, Lukuku, Dybala, Paredes su calcio di rigore e Carboni.

La Roma si porta a 47 punti, a -1 dalla zona Champions League occupata dal Bologna. Daniele De Rossi non ha fatto nulla di eccezionale, semplicemente ha compattato la squadra e regalato un minimo di gioco.

La classifica

Inter 69

Juventus 57

Milan 56

Bologna 48

Roma 47

Atalanta 46

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 24

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 14