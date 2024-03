Paura per Guilavogui: decisivo l’intervento dell’arbitro | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di paura durante Bayern Monaco-Mainz, sfida valida per la Bundesliga. La gara non è stata mai in discussione e si è conclusa con il netto risultato di 8-1. Nel corso della partita si sono verificati anche momenti di grande paura per le condizioni di Josuha Guilavogui, centrocampista francese del Mainz.

Sul risultato di 2-1 il calciatore ospite è stato vittima di uno scontro durissimo con Thomas Muller. Il calciatore del Mainz è caduto sbattendo la testa contro il ginocchio del compagno di squadra Anthony Caci.

L’intervento dell’arbitro

L’arbitro Patrick Ittrich si accorge subito della gravità della situazione e si fionda sul calciatore. Il direttore di gara interviene e gli tira la lingua permettendogli così di respirare.

QUICK RESPOND ⚡️ Wasit Patrick Ittrich harus melakukan pertolongan pertama saat gelandang Mainz, Josuha Guilavogui kehilangan kesadaran dan tampak lidahnya tertelan. Guilavogui sebelumnya bertabrakan dengan rekannya, Anthony Caci di bagian kepala.pic.twitter.com/Fczx9wrvuM — MEDIOCLUB (@medioclubID) March 10, 2024