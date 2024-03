Roma, Lukaku out: l’attaccante non parte per la trasferta contro il Brighton

CalcioWeb

Arrivano brutte notizie per Daniele De Rossi in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton. I giallorossi sono con un piede e mezzo ai quarti di finale dopo il successo dell’andata con il punteggio di 4-0 e hanno deciso di non rischiare il suo bomber.

Romelu Lukaku, infatti, non ha preso parte alla rifinitura e non è partito con i compagni per la trasferta in Inghilterra. La situazione sembra comunque sotto controllo e il belga potrebbe rientrare dal primo minuto nella sfida di campionato contro il Sassuolo.

In Europa League probabile l’inserimento di Azmoun, a completare il reparto offensivo El Shaarawy e Baldanzi.